Intervista a TOMMY CASH: “Espresso Macchiato” è nato per caso, come tutte le cose meravigliose

Eclettico e provocatorio, Tommy Cash si prepara a sorprendere l’Europa con “Espresso Macchiato”, la sua canzone per l’Eurovision Song Contest. Il brano, impregnato di ironia e riferimenti all’arte contemporanea, nasce casualmente durante un viaggio a Firenze. Cash spiega che il titolo gli è venuto in mente mentre gustava un caffè e si è identificato nel “gusto puro” del caffè stesso.

Parlando della pressione, l’artista la considera motivante, simile alla preparazione di un combattente; si allena per essere forte in ogni aspetto. Tra gli artisti italiani che lo ispirano c’è Luciano Pavarotti, un modello per la sua grandezza artistica. Cash rivela di consumare quattro caffè al giorno e desidera comunicare più di una semplice esperienza musicale, fondendo la sua identità con quella di Tommy e Tomas.

L’Italia rappresenta tutto per lui: la lingua, il design e le bellezze delle città. Durante il suo percorso artistico, l’arte gioca un ruolo cruciale, tanto che ha integrato elementi innovativi nel suo lavoro, come un omaggio a John Cage durante l’Eurovision. Sebbene non sappia a quale successo possa puntare “Espresso Macchiato”, è sorpreso della sua popolarità, incoraggiato anche dal titolo memorabile.

L’ironia è un tratto distintivo della sua musica; affronta la vita con leggerezza e creatività, lasciando spazio a domande piuttosto che risposte. Riguardo all’Eurovision, non teme i concorrenti e manifesta curiosità per artisti come Lucio Corsi. La sua immagine musicale, costruita nel tempo, mira a essere più ampia e inclusiva, creando un connubio tra chi è e chi aspira a diventare.