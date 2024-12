Intervista a Tommaso Primo: “Vangelo secondo Primo” e il Cammino Spirituale nella Musica

Esce oggi “Vangelo secondo Primo”, il nuovo album di Tommaso Primo, un concept che combina critica sociale, introspezione e diverse influenze musicali. Il titolo audace rappresenta una reinterpretazione personale e contemporanea dei Vangeli, con storie e figure trasportate nella modernità. Tommaso spiega che questa idea, con cui ha sempre sognato di confrontarsi, nasce da una sua esperienza personale, in particolare dalla ricerca di un senso dopo la perdita di un genitore, trovando nella musica e nella spiritualità il modo per affrontare le sue difficoltà.

Musicalmente, l’album mantiene una forte anima cantautorale, ma integra elementi pop, urban e latin grazie al lavoro del suo team. Tra i brani, ci sono chiari riferimenti ai Vangeli, reinterpretati per riflettere le dinamiche universali della vita odierna. Ad esempio, in “Fiori nel Sahara”, racconta di due innamorati bloccati in un deserto interiore ed esteriore. L’album si ispira anche ad altri artisti e opere, come “La buona novella” di De Andrè e “Jesus Is King” di Kanye West, sottolineando un bisogno ricorrente di esplorare questi temi.

La copertina, un ritratto di Francesco Filippini sotto la direzione di Luca Mazzoni, rappresenta il viaggio interiore dell’artista e la responsabilità dei temi trattati. Tommaso desidera che il suo pubblico veda l’album sia come una critica sociale che come un’analisi esistenziale, lasciando spazio all’interpretazione personale.

Il primo singolo, “Jesus Christ Super Saiyan”, affronta temi attuali come politica e consumismo, reinterpretando la figura di Gesù Cristo nel dialetto napoletano. La canzone mescola influenze urban-rap, reggaeton e latin, creando un sound ricco di tradizione. Il secondo singolo, “Blue Angel”, racconta una storia d’amore impossibile tra un angelo e il diavolo che sfidano le leggi supreme.

Classe 1990, Tommaso Primo è originario di Napoli ed ha cominciato a scrivere canzoni all’età di tredici anni. Dopo diversi successi e album, il cantautore torna ora con questo nuovo progetto, continuando a esplorare tematiche culturali e sociali attraverso la sua musica. Tommaso spera di riprendere presto le esibizioni dal vivo, desiderando un contatto diretto con il pubblico per creare dibattiti e condividere emozioni.