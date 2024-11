Intervista a Sophie Codegoni: “Ho paura, ho le guardie del corpo”

Dopo il suo arresto, Alessandro Basciano ha annunciato che racconterà la sua verità senza risparmiarsi. L’ex gieffino ha rilasciato un’intervista a Fabrizio Corona, che ha sollevato molte critiche in rete. Sophie Codegoni, ex compagna di Basciano, ha deciso di parlare, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera. Ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a querelarlo nel dicembre 2023 e nuovamente il 14 novembre 2024, rivelando di vivere nella paura e sotto il suo controllo.

Sophie ha denunciato episodi inquietanti, come persone che la spiavano dalla porta di casa e che la seguivano nei suoi spostamenti, accompagnati da minacce sotto forma di messaggi e chiamate di Basciano. La situazione è diventata insostenibile, tanto da farla sentire in pericolo. Nella seconda querela, presentata dopo un evento significativo che l’ha profondamente colpita, ha affermato di aver finalmente aperto gli occhi sulla realtà della loro relazione.

Quando Basciano è stato arrestato, Sophie ha ricevuto un messaggio da lui poco prima del sequestro del telefono, ma non ci ha creduto, data la sua disillusione. Ha appreso della notizia dell’arresto tramite i social e la sua reazione è stata di shock. Anche dopo la scarcerazione di Basciano, ha dichiarato di non sapere come sentirsi e ha ammesso che non è un periodo semplice per lei. La paura è diventata parte della sua vita quotidiana, tanto che ora si fa accompagnare da guardie del corpo ogni volta che esce.

Le famiglie e gli amici di Sophie dovrebbero parlare con i giudici nei prossimi giorni. La sua intervista mette in luce un contesto complesso, in cui le strategie di discredito delle vittime da parte di Basciano e Corona sembrano operare in tandem. Sophie, nonostante tutto, rimane fiduciosa che la giustizia farà il suo corso, supportata dalle evidenze e dai testimoni delle sue dichiarazioni. La verità, afferma, alla fine verrà a galla, anche se richiederà tempo.