Intervista a SALMO: A 40 Anni Ho Realizzato di Essere una Brava Persona

Dal suo rifugio in Sardegna, Salmo presenta “RANCH”, il nuovo album in uscita il 9 maggio. Composto da sedici tracce e un solo featuring, questo progetto rappresenta un viaggio interiore verso la libertà creativa. “RANCH” è descritto come un territorio mentale che invita a rallentare e rimettere a fuoco la verità, spogliandosi delle imposizioni estetiche.

In un’intervista, Salmo racconta la necessità di disconnettersi dai social, riconoscendo che questi drenano la sua energia creativa. Questo periodo di isolamento ha portato alla nascita del disco, che è il risultato di un viaggio personale e professionale, incluso il suo lavoro in una serie TV.

Il featuring con Kaos è un omaggio a un artista che lo ha ispirato fin da giovane. Musicalmente, Salmo si allontana da suoni costruiti, abbracciando un approccio più minimale e viscerale, con tracce che spesso mantengono l’imperfezione per catturare l’urgenza e la verità.

Ha girato sedici videoclip in quattro giorni, creando una narrazione visiva coesa che riflette il tema dell’isolamento nell’era tecnologica. Parla di un uomo solo in un mondo deserto, rappresentando la solitudine contemporanea.

Salmo anticipa il suo live “LEBONSKI PARK”, un evento ricco di attività e festeggiamenti. Annuncia anche un World Tour che terminerà nei club di tutto il mondo, desiderando tornare a concerti più intimi.

Parla della sua spiritualità personale e dei suoi 40 anni, rivelando una sensazione di autenticità e sincerità nella musica. Infine, offre una riflessione sul rap italiano, apprezzando il talento presente ma sottolineando l’importanza della verità personale nelle liriche.