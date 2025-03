Intervista a ROSE VILLAIN: La Spontaneità come Chiave della Mia Musica

Rose Villain si appresta a concludere la sua Radio Trilogy con “Radio Vega”, dopo “Radio Gotham” e “Radio Sakura”. Quest’ultimo capitolo si ispira alla costellazione della Lira e alla stella Vega, simboli di musica e malinconia, evocando la sofferta storia d’amore tra Orfeo ed Euridice. Il nuovo album contiene 13 brani e vede la collaborazione di artisti come Guè, Lazza, Geolier, Chiello e Fabri Fibra, tutti legati da un profondo rispetto per Rose.

Durante la presentazione del disco, Rose ha parlato dell’importanza di New York nel suo processo creativo, descrivendo come un’illuminazione avuta all’alba l’abbia portata a definire il concept di “Radio Vega”. La narrazione del mito di Orfeo è centrale nel suo lavoro, riflettendo il suo interesse per amori malinconici e il dolore presente nella musica. Rose ha anche discusso la sua stretta collaborazione con il marito e produttore Sixpm, sottolineando l’alchimia unica nel loro lavoro insieme.

In merito alla sua crescente notorietà e alle esperienze a Sanremo, Rose ha affermato l’importanza di mantenere la musica al centro, contrastando stereotipi che riducono il ruolo delle donne nel pop. Ha espresso anche la volontà di includere approfondimenti sociali nella sua arte, rispondendo a chi le diceva di limitarsi a cantare.

“Radio Vega” promette di essere un album innovativo e sorprendente, con influenze multiple e un sound riconoscibile. La tracklist include collaborazioni significative e testi che esplorano tematiche complesse. La promozione dell’album prevede vari eventi e concerti in diverse città italiane.