Intervista a NASKA: Il suo “The Freak Show” tra imprevedibilità e cinismo

"The Freak Show" è il nuovo album di NASKA, alias Diego Caterbetti, considerato il principe del punk italiano. Questo terzo lavoro in studio mescola ironia e provocazione, romanticismo e riflessione, accompagnati da melodie pop e pura energia rock. L’album affronta temi come l’amore, l’alienazione, gli eccessi e la ricerca di libertà. La traccia di apertura, "E mi diverto", è un manifesto punk che celebra una vita senza freni. Il discorso prosegue con "Scappati Di Casa (62015)", un inno generazionale alla ricerca di un posto nel mondo, e "Berlino", che unisce punk-rock, rap e techno raccontando una notte al Berghain. Altri brani, come "Corona di spine", affrontano temi di cattivi esempi e modelli sbagliati.

L’amore non convenzionale si esplora in "Baby Don’t Cry", mentre "Non me lo merito" e "Horror 2" raccontano storie di sofferenza. "La Mamma Di ****" offre una parentesi goliardica sul sesso, mentre "Piccolo" affronta la salute mentale, dando voce a chi cerca aiuto. La traccia finale, "Pagliaccio", è una riflessione sulla fragilità umana e sulla maschera che ognuno di noi indossa.

Oltre all’album, NASKA ha creato un film di animazione, "The Freak Family", scritto e diretto da lui e Alessio Stigliano. Questo cartoon segue la vita di Diego, un giovane aspirante cantante che sogna la fama, circondato da personaggi disfunzionali che mescolano satira sociale e black humor. La sua famiglia include una madre in cura farmacologica, un padre eccentricamente pigro e una sorella che vende foto su OnlyFans. Il suo miglior amico Simo lo aiuta nelle situazioni difficili. Il film, prodotto da Thamsanqa e animato da Pietro Cascavilla e Onderod vision, è sonorizzato da Lussorio Piras e presenta le voci di vari artisti, tra cui NASKA stesso.

Questi progetti uniscono musica e cinema, mostrando la versatilità di NASKA. Il 7 dicembre 2024, NASKA si esibirà live all’Unipol Forum di Milano, un atteso evento dopo il successo del doppio sold out al Fabrique e il suo tour estivo nei festival italiani.