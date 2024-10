Intervista a Matteo Romano: ‘Finta Nostalgia’ come riflessione sugli anni trascorsi

“Finta Nostalgia” è il titolo dell’EP di Matteo Romano, in uscita venerdì 25 ottobre. Questo lavoro rappresenta il percorso musicale e di crescita dell’artista, dai suoi brani d’esordio fino ai singoli che lo hanno reso popolare. L’EP è composto da 9 tracce, tra cui successi come “Concedimi” (doppio disco di platino), “Virale” (disco di platino), la collaborazione con Luigi Strangis in “Tulipani Blu”, “Casa di Specchi”, e la più recente “Assurdo”, oltre a inediti. “Finta Nostalgia” riflette l’evoluzione di Matteo come cantautore, esplorando emozioni e relazioni significative che hanno influenzato la sua crescita personale e artistica.

I produttori che hanno collaborato alla realizzazione dell’EP, come Kyv, B-Croma, JVLI, Dorado Inc, Brail, TOM e Michelangelo, hanno avuto un ruolo cruciale, permettendo a Matteo di sperimentare diverse modalità di produzione musicale. Questo evidenzia la sua volontà di esplorare e conoscere sé stesso attraverso la musica.

Matteo descrive l’EP come un “bilancio” degli ultimi anni, un documento di ciò che è stato e di ciò che verrà. Ha raccolto momenti significativi degli ultimi tre anni, unendo brani già pubblicati con il suo percorso attuale. L’EP rappresenta la chiusura di un cerchio e l’apertura di un nuovo ciclo, in un periodo in cui Matteo si sta preparando anche a conseguire la laurea in comunicazione, media e pubblicità.

Il titolo “Finta Nostalgia” esprime il contrasto tra il guardare al passato con nostalgia e la consapevolezza dei cambiamenti avvenuti. Matteo evidenzia che i brani sono collegati da un filo conduttore che rappresenta un continuo “work in progress”. Se potesse tornare indietro, consiglierebbe al suo io degli esordi di ricordare di vivere i momenti senza troppe pressioni, divertendosi di più.

Sebbene esprima un interesse per il Festival di Sanremo, al momento Matteo è concentrato sull’uscita del disco e sulla laurea, valutando la possibilità di parteciparvi solo se dovesse presentarsi l’occasione giusta. La tracklist di “Finta Nostalgia” include i brani “Tornado”, “Finta Nostalgia”, “Concedimi”, “Assurdo”, “Virale”, “Ballroom”, “Tulipani Blu”, “Casa di Specchi” e “Non Esisti”.