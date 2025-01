Intervista a GHEMON: “Una Cosetta Così” tra Leggerezza e Profondità

A quattro anni dal suo ultimo album, Ghemon presenta “Una Cosetta Così”, un progetto che trascende il concetto di semplice disco, diventando un’esperienza artistica che amalgama stand-up comedy, musica e teatro. Questo lavoro innovativo rielabora i confini della scena musicale e teatrale italiana, ispirato dall’energia di un tour che ha toccato teatri in tutta Italia, concludendosi al Teatro Arcimboldi di Milano. Ogni traccia del progetto rappresenta uno spaccato delle sfide quotidiane, delle relazioni e delle contraddizioni della nostra epoca.

L’album include singoli già pubblicati come POV e SINDROME DI STOCCOLMA, insieme a brani inediti come PATTO COL DIAVOLO, LUNGO IL TUNNEL e LA FINE. Ghemon descrive il suo lavoro affermando che rap e stand-up sono due lati della stessa medaglia, entrambi capaci di comunicare verità con ritmo e ironia. In un’intervista, Ghemon parla del suo studio e della continua ricerca di nuove possibilità creative.

Definendo “Una Cosetta Così” come un progetto ibrido, Ghemon sottolinea l’importanza di un contenitore moderno che consente di esprimere se stesso senza vincoli. Lo spettacolo unisce musica e racconto, con un elemento comico che si manifesta in modo nuovo. Ghemon ha creato brani con una durata pensata per mantenere viva l’attenzione, ispirandosi al concetto di podcast, e i pezzi sono stati concepiti per supportare i monologhi dello spettacolo, creando una coerenza narrativa.

Nei suoi racconti, Ghemon si espone parlando della sua vita, della famiglia e dell’influenza di suo cugino Maurizio nella sua introduzione al rap. Riguardo alle sue preferenze attuali, Ghemon indica la stand-up comedy come una forma d’arte appassionante e simile al rap, sottolineando come stia rivoluzionando la comicità italiana. Anche se non ha un chiaro prossimo passo, la sua curiosità e il desiderio di innovare lo accompagnano.

Ghemon si definisce oggi come autoironico, determinato e appassionato della performance, ammettendo di sentirsi più a suo agio nel far ridere gli altri piuttosto che nell’ottenere applausi per la musica. Riguardo all’autenticità nel rap, nota che mentre in passato la diversità era un valore, oggi molti cercano scorciatoie seguendo le tendenze.