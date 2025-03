Intervista a CRISTIANO GODANO: “Stammi accanto” è un’opera autentica, senza artifici.

Dopo oltre trent’anni con i Marlene Kuntz, Cristiano Godano presenta il suo nuovo album solista “Stammi accanto”, in uscita il 4 aprile. Questo lavoro, scritto durante il lockdown e prodotto con Luca Rossi, segue il successo di “Mi ero perso il cuore” e sarà accompagnato da un tour con i Guano Padano. Godano ha recentemente ricevuto la Targa Gran Torino del Premio Buscaglione 2025, riconoscimento del suo contributo alla musica italiana.

Il titolo dell’album trae spunto da un verso significativo che esplora l’importanza di ritrovare se stessi. La canzone “Stammi accanto” riflette un amore stanco e la necessità di vicinanza in un periodo segnato da ansia e paura. Godano accenna anche alla solitudine come spazio di libertà, affermando di essere un solitario di natura, ma capace di allegria in buona compagnia. La sua musica cerca di esplorare l’amore, rimarcando la sua enigmaticità in un’epoca in cui molti temono di lasciarsi andare completamente.

Rispetto ai precedenti lavori, “Stammi accanto” presenta una sonorità più pulita e precisa, influenzata dall’atmosfera del contesto naturale in cui è stato registrato. Collaborando con Samuele Bersani per il brano “Dentro la ferita”, Godano ci tiene a sottolineare il valore della collaborazione e della comunicazione tra artisti.

Il tour, che presenterà i brani dal vivo, promette di essere un’esperienza emozionante. Con questo album, Godano desidera trasmettere una bellezza senza tempo, lontana dalle mode, esprimendo un messaggio personale e intimo.