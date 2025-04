Intervista a ACHILLE LAURO: “Comuni Mortali” e la Riflessione sulla Fragilità Umana

“Comuni Mortali” è il settimo album di Achille Lauro, in uscita il 18 aprile. Questo lavoro segna un importante cambio di rotta per l’artista, che abbandona i suoni urban, glam, rock e pop per abbracciare una dimensione più intima e riflessiva, ispirata dal cantautorato italiano. Le dodici tracce sono state scritte tra Los Angeles e New York e riflettono una lunga permanenza negli Stati Uniti e una profonda introspezione.

Il disco, prodotto da Daniele Nelli e GowTribe, si compone di dediche e confessioni, intrecciando esperienze personali e sentimenti universali. Le figure centrali delle canzoni includono la madre Cristina, un grande amore e altri legami significativi. Anticipato dai singoli “Incoscienti giovani” e “Amore disperato”, il disco presenta “AMOR” come traccia principale, ambientata in una malinconica Roma notturna.

Lauro descrive “Comuni Mortali” come un omaggio all’uguaglianza umana e alla fragilità, enfatizzando la bellezza delle relazioni che definiscono la nostra esistenza. La cover dell’album, realizzata dai fotografi Luigi & Iango, rappresenta il volto di Lauro accostato a una farfalla, simbolo di metamorfosi e delicatezza.

In vista dei concerti sold-out al Circo Massimo il 29 giugno e il 1° luglio, Lauro promette uno spettacolo all’altezza dell’occasione, mirato a creare un momento di condivisione profonda con il pubblico. Il suo nuovo singolo “AMOR” è descritto come una dedica alla città di Roma e a un amore speciale, caratterizzato da una luce e gratitudine mai viste prima nelle sue canzoni. Il tour proseguirà nei palazzetti italiani a partire dal 4 marzo 2026.