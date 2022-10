interviene un passante in soccorso

Hanno tentato di rubare il barboncino mentre questo si trovava per strada con la sua dog sitter. Fortunatamente un passante è intervenuto.

Quando i padroni per motivi di lavoro, o per altri impegni, non possono dedicarsi al proprio cane si lasciano aiutare dalla figura professionale del dog sitter. Si tratta di donne e uomini che si occupano degli animali, che gli danno da mangiare in assenza dei proprietari o che li accompagnano nella passeggiata quotidiana. Proprio durante una di queste passeggiate, ad una dog sitter di Saronno, in provincia di Varese, la scorsa settimana hanno tentato di rubare per strada il barboncino di cui si stava prendendo cura. Fortunatamente però la donna ha opposto resistenza e un passante, avendo notato la scena, è subito accorso in suo aiuto.

Tentano di rubare un barboncino alla dog sitter, il ladro messo in fuga da un passante accorso

Quando si lascia il proprio cane in compagnia di un dog sitter, solitamente il padrone è tranquillo e sa di averlo lasciato nelle mani di qualcuno di cui si fida e che tratterà il suo cucciolo nel migliore dei modi. Tra le varie paure che possono sorgere potrebbe esserci quella del cane che per errore può sfuggire al controllo dell’uomo o della donna, o al massimo che possa sentirsi poco bene proprio in sua assenza. Di certo tra tutte le ansie non dovrebbe esserci quella della paura del rapimento del proprio cane. Purtroppo però può accadere anche questo e lo sa ormai bene il padrone di un barboncino che abita in provincia di Varese.

L’uomo aveva lasciato il suo amato cane alla dog sitter e come da accordi questa si era preparata per fare la classica passeggiata insieme all’animale. La donna e il barboncino stavano tranquillamente camminando per le strade di Saronno, in Lombardia, quando ad un certo punto un uomo li ferma in Corso Italia. Lo sconosciuto inizia a parlare con la dog sitter cercando di convincerla ad acquistare della merce, ma il suo modo di comportarsi era molto strano e soprattutto molto insistente. La donna è stata ad ascoltarlo per un po’, ma quando questo iniziava ad avvicinarsi troppo al cane e a voler farsi lasciare il guinzaglio è diventata molto sospettosa e ha tirato a sé l’animale.

L’uomo che l’aveva fermata, invece di desistere, diventava sempre più insistente e ad un certo punto sembrava volesse strappargli di mano il guinzaglio a cui era legato il cane.

Nonostante le rimostranze della dog sitter questo sembrava non voler lasciar perdere. Proprio in quel momento stava passando di lì un uomo sulla sessantina che aveva assistito a tutta la scena e che aveva notato come la donna si trovasse in difficoltà. Si è quindi avvicinato a lei per chiederle se fosse tutto a posto e in quel momento lo sconosciuto ha iniziato ad allontanarsi facendo perdere in poco tempo le sue tracce.

Quando i padroni del cane hanno saputo dell’accaduto hanno voluto condividere con più persone possibile il fatto e avvisare del fatto che un uomo aveva provato a rubare il loro barboncino per strada in pieno giorno e di fare dunque attenzione. (G. M.)