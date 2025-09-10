Intervento robotico in Italia per aneurismi toraco-addominali

Gli aneurismi toraco-addominali rappresentano una delle principali sfide per i chirurghi, poiché coinvolgono i rami viscerali che forniscono sangue a organi vitali come reni, intestino, milza e fegato. Queste patologie sono complesse e, se trattate con chirurgia tradizionale, presentano un alto rischio di mortalità e morbidità.

Recentemente, il dr. Salvatore Costarella, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale del G.O.M., insieme all’equipe della U.O.C. Chirurgia Vascolare, guidata dal dr. Pietro Volpe, ha realizzato un intervento robotico endovascolare innovativo. L’operazione è stata eseguita su un paziente con aneurisma dell’aorta toraco-addominale, già sottoposto a un trattamento endovascolare con endoprotesi fenestrata.

Una complicanza comune dopo tali interventi è l’endoleak, ossia la presenza di sangue nella sacchetta aneurismatica. Durante i controlli post-operatori, il paziente mostrava un aumento della sacca aneurismatica. Pertanto, il team ha scelto di legare l’arteria celiaca utilizzando un approccio di chirurgia robotica mininvasiva, evitando un intervento tradizionale che avrebbe comportato un maggiore trauma chirurgico.

Questo approccio è stato applicato solo a tre pazienti nel mondo, di cui due trattati al G.O.M. Questo ospedale è tra i pochi centri in Italia specializzati nel trattamento di aneurismi toraco-addominali. La chirurgia robotica è ben consolidata al G.O.M., che dispone di dispositivi tecnologici avanzati e realizza procedure complesse attraverso tecniche endovascolari.

La scelta di questa specifica tecnica chirurgica è stata anche oggetto di un articolo pubblicato su una rivista scientifica internazionale di alto profilo.