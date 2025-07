Intervento raro salva vita a paziente con liposarcoma gigante

Un’importante intervento chirurgico è stato recentemente effettuato presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, su una paziente di mezza età. La donna si è sottoposta ad un’operazione per l’asportazione di un liposarcoma addominale, una massa tumorale di dimensioni straordinarie, che misurava oltre 40 centimetri e pesava più di 15 chili.

Il liposarcoma aveva origine dal grande omento, una piega del peritoneo che ricopre gli organi addominali. In questo caso, la paziente non presentava alcuna speranza di guarigione, rendendo l’intervento di particolare complessità e delicatezza. L’operazione è stata condotta dal team di Chirurgia oncologica generale, guidato dal dottor Claudio Belluco, in collaborazione con il reparto di Anestesia e rianimazione, diretto dal dottor Fabrizio Brescia.

Tali tumori di dimensioni così grandi sono estremamente rari; in tutta la letteratura medica si contano meno di venti casi simili nel mondo, e nessuno che abbia raggiunto tali misure. L’intervento mette in evidenza sia le competenze tecniche di alta specializzazione dell’equipe medica sia l’importanza della ricerca e della pratica clinica nell’affrontare sfide oncologiche di particolare gravità.