Intervento programmato del Presidente Sergio Mattarella all’ospedale Santo Spirito di Roma: aggiornamenti sulla salute

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato di impianto di pacemaker, un dispositivo per regolare il ritmo cardiaco. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, nonostante ogni intervento comporti dei rischi. Secondo una nota del Quirinale, Mattarella ha continuato a svolgere le sue funzioni fino all’ultimo momento, ricevendo anche il presidente del Montenegro. Fonti mediche confermano che le condizioni di Mattarella sono buone e che il ricovero avviene nel reparto di Cardiologia diretto dal primario Roberto Ricci.

Politici di vari schieramenti hanno espresso i loro auguri di pronta guarigione. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha dichiarato su X la sua speranza di un recupero rapido del presidente. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto appello affinché Mattarella torni presto a svolgere il suo ruolo. In caso di assenza del presidente, le funzioni vengono esercitate dal presidente del Senato, come stabilito dall’articolo 68 della Costituzione italiana.

Il pacemaker che sarà impiantato a Mattarella serve a regolarizzare il battito cardiaco, funzionalità che è necessaria a causa della bradicardia, un ritmo cardiaco troppo lento. L’impianto di questo dispositivo è un intervento di routine, e dopo un breve periodo di degenza, i pazienti generalmente riprendono le attività quotidiane senza problemi. Si eseguono ogni anno in Italia circa 50.000 impianti di pacemaker, principalmente in persone di età avanzata.