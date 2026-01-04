14.9 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Politica

Intervento in Venezuela: petrolio e interessi

Da stranotizie
Intervento in Venezuela: petrolio e interessi

Il 4 gennaio, il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli ha scritto sui social che forse era meglio restare in silenzio. Secondo lui, giustificare un’azione militare parlando di narcotraffico e “difesa preventiva” senza considerare i grandi giacimenti petroliferi del pianeta significa chiedere al Paese di avere fede cieca. È difficile credere che un intervento armato in Venezuela sia motivato da spirito filantropico, soprattutto considerando la presenza di grandi quantità di petrolio nella regione.

Il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni cerca di conciliare condanna formale e comprensione sostanziale, ma il risultato finisce per essere un esercizio di equilibrismo retorico che normalizza un’aggressione. Non si tratta di una semplice storia di buoni e cattivi, e ignorare il petrolio come fattore rilevante è come credere che la pioggia cada a causa degli ombrelli. In questo caso, il silenzio potrebbe essere imbarazzante, ma certe giustificazioni lo sono ancora di più.

Articolo precedente
Moser sulla sicurezza dei ciclisti in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.