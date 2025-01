Intervento di Greenpeace a Davos: ‘Tassate i Super-Ricchi!’

A Davos, durante il World Economic Forum, Greenpeace ha messo in atto una protesta significativa nella seconda giornata dell’evento. Gli attivisti sono riusciti a eludere i severi controlli di sicurezza per manifestare brevemente all’esterno della sala principale. Vestiti in abiti scuri con camicie bianche, tre manifestanti sono entrati nel Centro Congressi e hanno scalato un balcone. Due di loro hanno poi srotolato un grande striscione con la scritta: “Tassate i super-ricchi! Finanziate un futuro giusto e verde”, un messaggio diretto ai leader politici ed economici presenti. Il personale di sicurezza è intervenuto rapidamente per rimuovere i manifestanti, poco prima che iniziasse il discorso della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Questa azione ha richiamato l’attenzione su uno dei temi principali del WEF, ovvero la “salvaguardia del pianeta”. Ein effetti, il programma del World Economic Forum per il 2025 sottolinea l’importanza della collaborazione tra imprese, governi e società civile per trovare soluzioni condivise e adottare misure decisive. La protesta di Greenpeace ha fatto eco a una manifestazione simile avvenuta lunedì presso l’eliporto di Davos, evidenziando la crescente pressione per affrontare le disuguaglianze economiche e le sfide ambientali. Gli attivisti stanno quindi cercando di stimolare il dibattito su temi urgenti e di incoraggiare l’adozione di politiche che promuovano un futuro più equo e sostenibile.