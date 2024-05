Intervento di Fedez dopo le gravi accuse su Iovino: la rabbia del rapper

Sabato scorso il Corriere ha fatto sapere che Fedez e Cristiano Iovino sarebbero stati coinvolti in una rissa nel locale The Club, la stessa notte in cui l’ex uomo del caffeuccio di Ilary Blasi è stato picchiato fuori da casa sua. La Repubblica ieri ha rincarato la dose scrivendo che il rapper “Sarebbe stato presente anche durante l’agguato insieme ad alcuni ultras del Milan che gli farebbero da bodyguard, come riportato da due testimoni addetti alla sicurezza che lo hanno riconosciuto”. A seguito di queste accuse è arrivato l’intervento di Federico.

Intervento di Federico dopo gli articoli del Corriere e La Repubblica.

Raggiunto da un giornalista de la Stampa al Salone del Libro di Torino, Fedez ha dichiarato che non ci sarebbe nessun reato, perché la vittima non ha nessun referto di più di 40 giorni e soprattutto perché non ha denunciato.

“Io non c’ero, e dalla telecamera non si vede niente. […] Non sarebbe nemmeno una notizia questa roba. La verità è che ci sono io e questa cosa vi fa gola perché vi serve, perché è sporcato dalla pioggia. Questo io leggo. Quindi di che cosa stiamo parlando? Se c’ero o no? Io non c’ero, e quindi? Ah basta, sei venuto solo a dirmi questo. Ma se c’ero sul posto di cosa? Aggressione? Ma quale aggressione? Qui non c’è un reato, non c’è un referto medico e non c’è la persona ferita. Ma lei sa che il reato di lesioni personali deve avere un referto medico di più di quaranta giorni e di conseguenza anche se si fosse fatto male non ci sono gli estremi Si parla di 9 persone che hanno massacrato una persona, tutti ultras del Milan. – ha continuato Fedez nel suo intervento – La persona viene aggredita, arriva l’ambulanza, ma non viene portata in ospedale. Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza. Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia. La stampa si occupa delle cavolate che fa Fedez di notte. Sarebbe il caso che rivedesse le sue priorità e non giocasse a fare l’influencer”.

Se i quotidiani si sono inventati tutto è gravissimo, in caso contrario la notizia c’è eccome. Sta di fatto che qualsiasi cosa si sia fatto Iovino (anche solo un graffio), Fedez ha dichiarato che non era sul posto. Una cosa è certa, Cristiano è l’uomo del momento e ci ha regalato diversi crossover, perché è passato dal caffeuccio con Ilary al caso della presunta rissa con Fedez, fino alla vacanza con Soleil Sorge e alla storia con Oriana Marzoli. Questa cosa si può concludere in un solo modo…