Intervento di Elicottero e Sommozzatori

Un ragazzo di 16 anni risulta disperso nel fiume Tevere a Roma, con le ricerche attualmente in corso. Le squadre dei vigili del fuoco sono mobilitate, inclusi sommozzatori, unità ordinarie e un elicottero, per cercare il giovane. L’ultimo avvistamento è avvenuto all’altezza del Ponte Principe Amedeo Savoia, una zona centrale della città, vicina al Vaticano e a Castel Sant’Angelo.

L’allerta è scattata dopo che un passante ha osservato il ragazzo spogliarsi e tuffarsi nel fiume intorno alle 12:20, senza riemergere. Il testimone ha immediatamente avvertito le autorità, avviando così le ricerche da parte dei vigili del fuoco. I vestiti del ragazzo sono stati rinvenuti sulla riva, e la polizia del commissariato di Trastevere sta conducendo le indagini per comprendere meglio le circostanze della scomparsa.

Attualmente, non ci sono ulteriori aggiornamenti sull’esito delle ricerche, ma le operazioni continuano per cercare di trovare il giovane il prima possibile. L’agenzia di stampa Ansa ha riportato i dettagli di questo tragico evento, e la situazione rimane in evoluzione. La comunità è in apprensione e spera in un esito positivo, mentre le autorità lavorano intensamente per ottenere risultati. La scomparsa ha già suscitato un’ondata di preoccupazione tra amici e familiari del ragazzo, con la speranza che possa essere ritrovato sano e salvo.