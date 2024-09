Intervento delle Forze dell’Ordine per Dissociare i Giovani Barricati

Caos all’Istituto penale minorile (Ipm) di Casal del Marmo a Roma, dove la polizia penitenziaria è intervenuta il 15 settembre per affrontare la terza protesta in una settimana organizzata dai giovani detenuti. Nel pomeriggio, alcuni ragazzi si erano barricati nella mensa del carcere, incendiando materassi e rifiutando di uscire nonostante le trattative che erano durate quattro ore. L’intervento della polizia è stato necessario per ripristinare l’ordine, ma non ci sono stati feriti tra i detenuti e gli agenti.

Le proteste nella struttura romana seguono analoghe sommosse avvenute all’Ipm Cesare Beccaria di Milano. Un rapporto del garante dei detenuti del Lazio ha evidenziato la grave carenza di personale: gli agenti di custodia non sono sufficienti a garantire la sicurezza e le funzionalità dell’istituto. Dei 13 educatori previsti, solo 8 sono in servizio, e vi sono anche deficit di personale per la gestione amministrativa.

Questa situazione di crisi è stata ribadita dai sindacati della polizia penitenziaria, che hanno denunciato le difficili condizioni di lavoro e la mancanza di risorse. Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, ha affermato che quanto sta avvenendo nei penitenziari minorili testimonia un fallimento nella gestione del sistema, richiedendo interventi seri per affrontare il problema piuttosto che cercare capri espiatori. Massimo Costantino della Fns Cisl Lazio ha sottolineato l’importanza di dimostrare che lo Stato è presente e che le leggi devono essere rispettate.

La preoccupazione per la situazione all’Ipm di Casal del Marmo è alta, con le forze dell’ordine impegnate a capire le cause di queste rivolte. I sistemi penitenziari, specialmente per i minorenni, stanno affrontando una crisi profonda che minaccia sia la sicurezza dei detenuti che quella degli agenti. La mancanza di personale e le difficili condizioni lavorative non fanno altro che esacerbare una situazione già complessa, portando a sommosse e tensioni nel sistema penale minorile. È cruciale per le autorità intervenire per migliorare le condizioni all’interno delle strutture e garantire un ambiente più sicuro e rispettoso delle normative.