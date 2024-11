Un ragazzo di 13 anni ha vissuto una disavventura nel Luna Park di Novi Ligure, precisamente in piazza Pernigotti, quando è rimasto bloccato su una giostra a circa dieci metri di altezza a causa di un guasto meccanico. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di domenica pomeriggio, quando la giostra ha subito un malfunzionamento, presumibilmente dovuto alla rottura di un tubo idraulico, fermandosi improvvisamente e lasciando il giovane a mezz’aria.

La situazione ha immediatamente destato preoccupazione e sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Novi Ligure, che sono intervenuti rapidamente per soccorrere il ragazzo. Grazie all’uso di una scala, i pompieri sono riusciti a raggiungere il giovane e hanno verificato che non avesse riportato ferite. Successivamente, il giovane è stato liberato dalle strutture di sicurezza della giostra. Per riportarlo a terra è stata impiegata un’autoscala proveniente da Alessandria.

Fortunatamente, sebbene il ragazzino fosse un po’ infreddolito dopo l’incidente, non ha riportato conseguenze gravi e l’operazione di soccorso si è conclusa positivamente, evidenziando la rapidità del intervento dei Vigili del Fuoco.

Gli incidenti alle giostre, anche se rari, sollevano sempre interrogativi riguardo la sicurezza delle attrazioni. Ferdinando Uga, presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti (Anesv), ha dichiarato che in Italia la sicurezza delle giostre è garantita da rigidi controlli annuali e normative rigorose. Ogni componente delle giostre è monitorato attentamente dagli operatori, che seguono procedure di manutenzione scrupolose.

Uga ha anche sottolineato che le informazioni sulla pericolosità delle giostre, spesso diffuse dalla stampa, non riflettono la realtà né gli elevati standard di sicurezza stabiliti dalle normative italiane. Tuttavia, non si possono escludere incidenti, e la prontezza degli interventi di emergenza risulta fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti.