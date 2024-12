Intervento cardiaco innovativo per prevenire la morte improvvisa

Presso la Cardiologia dell’ospedale Mauriziano di Torino, è stato eseguito un intervento innovativo con il primo impianto di defibrillatore extravascolare intratoracico. La morte cardiaca improvvisa, principale causa di decessi sotto i 60 anni, rappresenta il 50% delle morti per malattie cardiovascolari, con circa 400mila casi all’anno in Europa e 60mila in Italia. Questa condizione può colpire anche giovani e atleti.

L’équipe medica ha impiantato il dispositivo su un ragazzo ventenne affetto da una rara malattia genetica che, pur preservando le funzioni motorie, compromette l’attivazione elettrica cardiaca, rendendolo vulnerabile. I defibrillatori tradizionali, spesso impiantati all’interno del cuore tramite il sistema venoso, possono causare disfunzioni e infezioni, rendendo necessarie estrazioni a rischio.

Per ovviare a tali problemi, è stato introdotto un sistema extracardiaco con cateteri posizionati sottocuti, riducendo il rischio di infezioni nel sistema circolatorio, ma mantenendo la difficoltà della stimolazione a causa dello spessore della cassa toracica. Il nuovo dispositivo, grande come una saponetta e impiantato sotto l’ascella, ha l’elettrodo posizionato vicino al cuore, permettendo una stimolazione diretta, assicurando longevità oltre 11 anni e l’abilità di interrompere aritmie letali senza gli shock ad alta energia necessari con altri sistemi.

Il sistema presenta anche un impatto estetico ridotto e limita le restrizioni nei movimenti. Il dottor Stefano Grossi, capo dell’équipe, ha sottolineato l’importanza di impiantare questo dispositivo in un giovane paziente. La procedura è stata eseguita senza complicanze e il ragazzo è stato dimesso, potendo tornare presto alla vita normale, inclusa un’attività fisica moderata.

Il nuovo intervento fa parte di un programma avanzato per l’elettrofisiologia all’ospedale Mauriziano, che si distingue tra i primi in Italia per volume e qualità delle procedure ablative. L’apertura di una nuova sala di elettrofisiologia ha permesso di ridurre le liste d’attesa, introducendo tecnologie innovative come la combinazione di diverse forme di energia per neutralizzare le aree aritmogene. Questo approccio endo-epicardico, che utilizza sia la radiofrequenza che l’elettroporazione con un solo catetere, è stato applicato per la prima volta al mondo.