Salute

Interventi sanitari in Veneto: 203 milioni per gli ospedali

Da StraNotizie
Interventi sanitari in Veneto: 203 milioni per gli ospedali

Notizie positive per la sanità del Veneto: la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un pacchetto di interventi del valore di oltre 203 milioni di euro, destinato a quattro ospedali della regione. Gli ospedali interessati sono quelli di Oderzo, Mestre, Bassano del Grappa e Legnago, che beneficeranno di lavori di ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza.

La maggior parte delle risorse proviene da Roma, con 193 milioni di euro, accompagnati da un cofinanziamento regionale di poco più di 10 milioni. L’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin ha evidenziato l’importanza di garantire ospedali moderni e sicuri, in grado di affrontare le attuali sfide sanitarie, sottolineando anche gli aspetti relativi alla sicurezza antisismica e antincendio.

Per quanto riguarda i dettagli degli interventi, all’ospedale di Oderzo sono stanziati 20,3 milioni di euro per la costruzione di un nuovo edificio di quattro piani e la riorganizzazione dei reparti di radiologia, medicina e chirurgia. A Mestre, l’ampliamento denominato “Angelino” prevede un nuovo fabbricato di 18 mila metri quadrati, con un investimento di 58 milioni, destinato a reparti materno-infantili, pronto soccorso pediatrico, psichiatria e servizi centralizzati.

A Bassano del Grappa, i 25 milioni di euro serviranno per rinforzare la struttura, modernizzare sale operatorie e spazi tecnici, e creare aree dedicate all’endoscopia. Infine, a Legnago, il progetto più grande, da 100 milioni, prevede la costruzione di una nuova piastra per le emergenze e reparti di degenza, con una riorganizzazione complessiva capace di garantire 359 posti letto in diverse specialità.

