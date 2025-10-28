Interventi in Lombardia per la gestione della fauna selvatica

Regione Lombardia ha annunciato tre nuovi interventi per la gestione della fauna selvatica, destinando un totale di 108 mila euro per il monitoraggio dei grandi carnivori, 110 mila euro per il recupero degli animali feriti o deceduti e 80 mila euro per progetti di contenimento delle nutrie.

Per la provincia di Lecco, sono stati assegnati oltre 35 mila euro per garantire un servizio di intervento notturno, utile per assicurare la sicurezza dei cittadini e la salute pubblica. Questo finanziamento includerà attività di monitoraggio del lupo e formazione degli operatori, con un contributo specifico di 5.500 euro.

Il numero di presenze di lupi in Lombardia è in crescita, raggiungendo oltre 2.000 segnali nel 2024. Anche l’orso bruno ha mostrato un incremento nelle segnalazioni. Al fine di affrontare situazioni critiche, la Regione ha previsto ulteriori 110 mila euro per il recupero della fauna in difficoltà, rispondendo a un bisogno reale del territorio.

Nel 2024, sono stati effettuati più di 670 interventi di recupero in provincia di Lecco, di cui diverse operazioni avvenute di notte. Questi dati evidenziano la necessità di un’organizzazione più efficace, supportata dalla creazione di una task force regionale specializzata.

Infine, il terzo intervento servirà a finanziare un bando di 80 mila euro per il contenimento delle nutrie, una specie invasiva che causa danni significativi alle coltivazioni e agli ecosistemi. I fondi saranno utilizzati per operazioni di censimento, trappolaggio e smaltimento, in linea con il Piano regionale 2024–2026.