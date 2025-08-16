Interventi di soccorso per escursionisti in Valbondione

Oggi tre escursionisti sono stati soccorsi in montagna, incappando in incidenti nelle località di Valgoglio, Valbondione e Gandellino. Gli interventi sono stati effettuati dai tecnici della VI Delegazione Orobica del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il primo intervento è avvenuto a Valgoglio poco prima delle 11:30, dove un uomo di 61 anni è stato punto da un animale mentre si trovava a circa 800 metri di altitudine. Per il recupero è stato attivato l’elisoccorso di Como, con il supporto di due tecnici del Centro operativo di Clusone e due della Stazione di Valbondione. L’elicottero ha poi trasportato il ferito in ospedale.

Poco dopo, a Valbondione, un secondo soccorso è stato necessario per un uomo precipitato vicino alla vetta del Pizzo del Diavolo. Anche in questo caso è intervenuto l’elisoccorso di Milano, che ha trasportato il ferito in ospedale con il supporto di quattro tecnici del CNSAS.

Infine, intorno a mezzogiorno, a Gandellino si è verificato un terzo incidente. Un uomo è caduto mentre cercava funghi nel bosco in Val Famada, a circa 1200 metri di quota. L’elisoccorso di Bergamo è stato attivato, richiedendo l’intervento di due tecnici con attrezzature adeguate per operare in una zona difficile. Questi sono stati imbarcati a Valbondione e hanno collaborato alle operazioni di soccorso, mentre altri cinque tecnici erano pronti a intervenire.