Animali

Interventi assistiti con animali a Torino per la cura.

Interventi assistiti con animali a Torino per la cura.

Venerdì 3 ottobre, Palazzo Lascaris a Torino ospiterà il convegno “Interventi assistiti con animali: il legame con gli animali nei contesti di cura”, organizzato dall’associazione Aslan per celebrare dieci anni di attività. L’incontro avrà luogo nella sala Viglione e sarà dedicato all’analisi dei principali progetti dell’associazione e alla presentazione di nuove prospettive operative.

L’evento inizierà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali. I lavori proseguiranno per tutta la giornata, con chiusura prevista alle 15.30 e l’intervento finale di Antonia Tarantini, presidente di Aslan e pedagogista esperta in IAA. La partecipazione è gratuita ma è necessaria l’iscrizione entro il 1° ottobre tramite email.

Il programma prevede interventi di diversi specialisti provenienti da varie regioni italiane. Tra i temi trattati ci saranno gli aspetti normativi e istituzionali degli interventi assistiti con animali, i protocolli sanitari, la scelta degli animali idonei e il loro ruolo terapeutico nella relazione di cura.

Aslan presenterà anche progetti come “Cura a 4 Zampe – Candiolo Cares”, che prevede la presenza di cani e gatti a supporto dei pazienti oncologici presso l’Istituto di Candiolo, e “Ri-Animali”, avviato all’Ospedale degli Infermi di Rivoli nell’unità di anestesia e rianimazione.

Il convegno segnerà anche un bilancio del primo decennio dell’associazione, che ha operato in ambito sanitario e scolastico, e darà spazio a nuovi progetti per promuovere l’approccio scientifico e le applicazioni degli interventi assistiti con animali. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale, che hanno concesso l’uso della sede.

