intervengono i pompieri per provare a salvarlo video

Dal Brasile arriva l’assurda vicenda di un boa di due metri che ingoia un gatto vivo: per provare a salvarlo intervengono anche i pompieri.

Numerose specie di animali selvatici possono rappresentare un grave pericolo per la salute e per l’incolumità degli esseri umani e dei loro animali domestici. Tra questi si riscontrano sicuramente diverse specie di serpenti, come il boa. Pochi giorni fa in Brasile un esemplare di boa constrictor ha ingoiato un povero gatto. I vigili del fuoco, chiamati da alcuni passanti, hanno tentato di salvare il felino liberando poi nel suo habitat il serpente. A raccontare la notizia è stata una televisione locale, la MT News, che ha diffuso un breve filmato anche sul suo canale YouTube (@MT News9059).

Il video del boa che ha ingoiato un gatto: i tentativi da parte dei pompieri di salvarlo

I fatti si sono verificati a Sinop, un comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso situato nella parte occidentale del Paese e abbastanza distante da Cuiabá, capitale dello Stato del Mato Grosso. Qui non è infrequente imbattersi nei boa. L’areale di diffusione di questa specie di serpente, infatti, è abbastanza ampio: il boa constrictor è diffuso nel Messico centro-meridionale e in generale in tutti gli Stati dell’America centrale e meridionale tropicale oltre che nelle Piccole Antille.

Il Boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei Boidi, particolarmente temuto perché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole nelle sue spire. Nel caso del boa ritrovato a Sinop, la preda (il gatto) è stato catturato e ingoiato quando era ancora vivo. In queste condizioni il serpente è stato trovato da una donna, Edinete Bahiano Menezes dos Santos, nel cortile della sua casa.

Contattati i vigili del fuoco del posto, la donna ha atteso l’arrivo degli agenti dopo che alcuni vicini l’hanno aiutata ad allontanare il serpente dalla sua abitazione. L’intervento dei pompieri ha permesso al boa di risputare il felino, per il quale purtroppo non c’è stato più nulla da fare. Il rettile è stato catturati per essere poi liberato nel suo habitat naturale. Il capitano dei vigili del fuoco, Gleiber Bertolazzo, ha ricordato alla cittadinanza di fare estrema attenzione quando ci si avvicina agli animali selvatici: «Ogni animale presenta dei rischi, soprattutto per i bambini. È sempre bene essere molto attenti nei luoghi vicini alle zone rurali ed evitare qualsiasi contatto con questi animali». (di Elisabetta Guglielmi)