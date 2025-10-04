Intersezionalità e lavoro femminile in Italia: sfide e opportunità

Nel dibattito sul lavoro femminile, temi come il divario retributivo, la precarietà e l’inclusione sono frequentemente discussi, ma l’intersezionalità rimane un concetto poco esplorato. Questo termine, introdotto negli anni ’80 dalla giurista Kimberlé Crenshaw, descrive come diverse forme di discriminazione, come razzismo e sessismo, si intrecciano e influenzano le esperienze delle donne nel mercato del lavoro.

Nel contesto del lavoro non regolare, è fondamentale adottare questa prospettiva. Le donne che svolgono attività in nero, in particolare nel lavoro domestico e nella ristorazione, non sono un gruppo uniforme. Dati recenti evidenziano che le donne migranti costituiscono una parte significativa del lavoro informale in Italia, specialmente nei servizi alla persona. Un rapporto dell’INAPP sottolinea che oltre il 70% del lavoro domestico è svolto da donne straniere, di cui un terzo lavora in modo irregolare, senza diritti e in condizioni precarie.

Le difficoltà delle donne migranti non si limitano alla mancanza di diritti. Barriere linguistiche, riconoscimento dei titoli di studio e accesso ai servizi complicano ulteriormente la loro situazione. Questo le colloca in una posizione di marginalità, rendendo difficile l’accesso agli strumenti per migliorare la propria condizione.

Anche le donne italiane affrontano sfide simili, con il lavoro sommerso che colpisce in particolare quelle meno istruite o residenti in aree svantaggiate. L’intersezionalità è quindi essenziale per comprendere che molte discriminazioni non sono un’eccezione, ma la norma.

La questione salariale dimostra come le politiche di parità di genere spesso trascurino queste complessità. Ad esempio, in Italia, le donne migranti guadagnano mediamente il 30% in meno rispetto agli uomini italiani. È quindi cruciale che le politiche del lavoro siano progettate tenendo conto dell’intersezionalità, affinché possano realmente incidere sui gruppi più svantaggiati.