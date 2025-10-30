Interruzioni Microsoft: il cloud si oscura in Italia

Mercoledì, poche ore prima della pubblicazione del rapporto sugli utili di Microsoft, il servizio cloud Azure e la suite Office 365 hanno subito una grave interruzione. Gli utenti hanno segnalato su social media le difficoltà di accesso ai vari servizi Microsoft, compresi quelli di Xbox e le pagine dedicate alle relazioni con gli investitori, che risultavano inattive.

Il disguido è iniziato intorno alle 11:40 (fuso orario orientale), come riportato dalla piattaforma Downdetector, specializzata nel monitoraggio degli errori segnalati dagli utenti. Un portavoce di Microsoft ha confermato che l’azienda stava lavorando per risolvere un problema relativo a Azure Front Door, che ha causato una diminuzione nella disponibilità di alcuni servizi. Gli utenti sono stati invitati a controllare gli “Avvisi sullo stato dei servizi” per aggiornamenti.

Questa interruzione avviene a meno di dieci giorni dopo un’altra significativa interruzione che ha colpito Amazon Web Services, bloccando numerosi siti web. Secondo i dati di Canalys, AWS detiene la leadership nel mercato delle infrastrutture cloud, seguita da Microsoft Azure e Google Cloud. Recentemente, Azure e Google Cloud hanno mostrato una crescita accelerata, in parte a causa dell’aumento della domanda di soluzioni di intelligenza artificiale.

Mercoledì pomeriggio, Alaska Airlines ha comunicato che i suoi sistemi critici, compreso il sito web, stavano riscontrando interruzioni a causa del problema con Azure. La compagnia ha recentemente acquisito Hawaiian Airlines per 1,9 miliardi di dollari, intensificando la sua dipendenza dalla piattaforma cloud di Microsoft.