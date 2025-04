Interruzione Energetica in Spagna, Portogallo e Sud della Francia: Fermi Trasporti e Internet

Oggi, intorno alle 12:00, un ampio blackout ha colpito milioni di persone in Spagna, Portogallo e, in misura minore, nel sud della Francia. La rete elettrica ha subito un collasso improvviso, paralizzando trasporti ferroviari, stradali e telecomunicazioni, causando anche disagi significativi nei principali aeroporti, come quello di Madrid, dove sono state evacuate le linee metropolitane. Le cause del blackout non sono ancora chiare; sono in corso indagini su possibili guasti tecnici o attacchi informatici. Le autorità spagnole e portoghesi, insieme agli operatori di rete, stanno lavorando per ripristinare l’energia. Grazie a generatori di emergenza, gli ospedali continuano a funzionare senza interruzioni gravi.

Il blackout ha avuto un impatto notevole su settori chiave. La rete ferroviaria spagnola ha subito perdite di tensione, portando alla sospensione totale del traffico. Anche i sistemi metropolitani di diverse città hanno interrotto i servizi, costringendo all’evacuazione di migliaia di passeggeri. Nel trasporto aereo, ci sono stati ritardi e limitazioni, e i controllori aerei hanno dovuto applicare restrizioni di sicurezza. Diverse segnalazioni indicano anche difficoltà nelle telecomunicazioni, con problemi variabili tra i diversi operatori.

Impianti industriali come Ford e Iveco hanno interrotto la produzione, lasciando i lavoratori in attesa. La borsa spagnola ha continuato a operare grazie a sistemi di backup. La Commissione Europea è in contatto con le autorità nazionali per comprendere le cause e l’impatto della situazione, monitorando attivamente il recupero della rete. Al momento, sono valide sia le ipotesi di un guasto tecnico, legato a un incendio in Francia, sia di un attacco informatico.