Interruzione della Linea B della Metro di Roma: blackout e disagi per i passeggeri

Il 23 ottobre, intorno alle 18:20, la linea B della metro di Roma è stata completamente interrotta a causa di un blackout della rete elettrica esterna. Il guasto ha colpito anche la diramazione B1. L’Atac, l’azienda dei trasporti pubblici di Roma, ha comunicato che il servizio sulla metro B/B1 è stato momentaneamente sostituito da autobus navetta a causa della mancanza di alimentazione elettrica, che è stata attribuita a condizioni meteorologiche avverse. Tecnici sono stati inviati per verificare le protezioni elettriche e ripristinare la circolazione.

Il servizio ha ripreso alle 19:40, ma solo in parte, tra Castro Pretorio e Rebibbia e tra Castro Pretorio e Jonio, con una circolazione dei treni notevolmente rallentata. La tratta tra Castro Pretorio e Laurentina era ancora ferma. Durante l’interruzione, i passeggeri sono stati trasferiti sui bus navetta, ma l’operazione è stata segnalata come lenta, con autisti sorpresi dalla grande quantità di persone da caricare.

La situazione si è aggravata poiché l’interruzione è avvenuta durante l’ora di punta, quando molti pendolari cercavano di tornare a casa. Il sito di informazione Roma Today ha evidenziato che il guasto è stato gestito con difficoltà a causa dell’affollamento.

Secondo il quotidiano La Repubblica, il maltempo, compresi forti temporali, sarebbe la causa principale della mancanza di elettricità che ha bloccato la linea B. Infatti, è stata emessa un’allerta meteo gialla per la giornata del 23 ottobre in tutto il Lazio, e gli effetti del maltempo hanno provocato allagamenti e notevoli problemi di traffico.

In un contesto simile, solo un giorno prima, la nuova linea M4 della metro di Milano aveva subito un malfunzionamento tecnico, dimostrando che problemi di trasporto non sono limitati a Roma. Anche in quel caso, la linea era stata sospesa poco dopo l’inaugurazione. In sintesi, la combinazione di maltempo e guasti tecnici ha causato notevoli disagi ai viaggiatori delle metropolitane in entrambe le città italiane.