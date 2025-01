Interruzione del Servizio Ferroviario a Roma Termini per Malfunzionamenti Elettrici

La circolazione dei treni a Roma è stata sospesa per circa un’ora a causa di un guasto alla stazione Termini, un nodo cruciale dell’alta velocità italiana. Questo malfunzionamento della rete elettrica ha causato ritardi e cancellazioni per tutti i convogli, inclusi AV, Intercity e regionali. La sospensione della circolazione si è verificata dalle 18:00 alle 19:00, con ritardi che hanno raggiunto quasi le tre ore e la maggior parte dei treni in arrivo che ha accumulato circa un’ora di attesa.

Dopo l’intervento dei tecnici di Rfi, la circolazione è stata gradualmente ripristinata. Tuttavia, sono rimasti diversi disagi, con treni deviati, interrotti prima della fine programmata del percorso o completamente cancellati. Per alleviare il problema, Trenitalia ha fornito un elenco dei treni ad alta velocità che avrebbero fatto una sosta straordinaria alla stazione di Roma Tiburtina.

Diversi treni, come il FR 9641 da Torino e il FR 9643 da Milano, hanno subito ritardi significativi o hanno cambiato percorso. Inoltre, molte corse regionali del Lazio, comprese quelle dirette verso l’aeroporto di Fiumicino, Albano Laziale, Civitavecchia e Nettuno, sono state completamente cancellate.

Il guasto a Roma Termini ha riacceso le polemiche politiche sui problemi della rete ferroviaria italiana. Il deputato del PD, Andrea Casu, ha espresso le sue preoccupazioni sui social media, criticando la presidente Meloni e il ministro Salvini per la gestione della situazione. Anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, ha denunciato il disastro, chiedendo un impegno maggiore da parte del governo per risolvere le problematiche dei trasporti.

Questa situazione non è nuova e fa parte di una serie di disagi che hanno afflitto il trasporto ferroviario italiano negli ultimi mesi. I politici ora esigono risposte e soluzioni concrete, sottolineando la necessità di migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio ferroviario nel paese. Il caos alla stazione Termini di Roma è, quindi, un’ulteriore prova delle sfide che il sistema ferroviario italiano deve affrontare, evidenziando la necessità di un intervento urgente e di una pianificazione adeguata per garantire un servizio efficiente agli utenti.