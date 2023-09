Steven Tyler, problemi alle corde vocali: interrotto il tour d’addio degli Aerosmith a poche date dall’inizio.

Non è iniziato nel migliore dei modi il tour d’addio degli Aerosmith. La rock band di Boston, dopo oltre cinquant’anni di gloriosa carriera, è pronta ad appendere definitivamente chitarre, microfoni e altri strumenti al muro, ma non prima di aver salutato i propri fan in giro per il mondo. Peccato che, a poche date dall’inizio, la tournée sia già stata interrotta. Il motivo? Problemi di salute per il cantante Steven Tyler.

Steven Tyler sta male: stop al tour degli Aerosmith

Il 2 settembre con una data a Philadelphia la band di Walk This Way aveva dato il via a una lunga tournée nordamericana che dovrebbe permettere nei prossimi mesi al gruppo di congedarsi da tutti i loro fan. Purtroppo però a pochi giorni dall’inizio del giro di concerti, i ragazzacci di Boston sono già costretti a fermarsi. Il 75enne Steven Tyler ha infatti alcuni problemi alle corde vocali e ha bisogno di almeno un mese di riposo.

Microfono cantante

A comunicarlo è stato lo stesso cantautore americano attraverso un messaggio pubblicato sui suoi account social: “Ho il cuore spezzato nel dire che ho ricevuto un preciso ordine dal medico di non cantare per i prossimi trenta giorni. Durante il concerto di sabato ho subito dei danni alle corde vocali che hanno portato a un’emorragia. Dovremo posticipare alcune date in modo da poter tornare e offrirvi lo spettacolo che meritate“.

Le nuove date dei concerti degli Aerosmith

Non si ferma definitivamente, dunque, il Peace Out Tour della band di Boston, che dovrà essere protagonista per ben 40 date in tutto il Nord America, con i Black Crowes come apertura. I prossimi appuntamenti saranno però rinviati al prossimo mese di febbraio.

Questo il calendario dei concerti rinviati ai primi mesi del 2024:

– 29 gennaio alla Little Caesars Arena di Detroit (Michigan)

– 14 febbraio allo United Center di Chicago (Illinois)

– 17 febbraio alla Capital One Arena di Washington, DC

– 21 febbraio alla Scotiabank Arena di Toronto (Ontario)

– 26 febbraio alla PNC Arena di Raleigh (Carolina del Nord)

– 29 febbraio al Rocket Mortgage Fieldhouse di Cleveland (Ohio)

La speranza è che le condizioni del cantante di Boston possano migliorare già nelle prossime settimane e che il resto del tour possa proseguire senza altri problemi, considerando l’attesa che sta accompagnando questo emozionante ultimo tour di una band che ha fatto la storia del rock.

Di seguito il post pubblicato dagli Aerosmith: