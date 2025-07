Interrogazione su PGT e viabilità ad Airuno: le richieste dei consiglieri

I consiglieri del gruppo civico di minoranza “CambiAmo Airuno Aizurro” hanno recentemente presentato un’interrogazione al sindaco Gianfranco Lavelli e alla Giunta, mirata a fare chiarezza su questioni legate alla viabilità e alla pianificazione urbanistica del comune. Nel documento, i consiglieri evidenziano la necessità di aggiornamenti su vari progetti infrastrutturali, tra cui il Viadotto Alcherio, il sottopasso di via Kennedy e il marciapiede verso la frazione di Prada.

I firmatari, Alessandro Milani, Adriana Rossi e Luigi Gilardi, ricordano che durante la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale avevano già sottolineato l’importanza di opere già finanziate nella precedente amministrazione. Tuttavia, dopo oltre un anno dall’insediamento della nuova Giunta e dopo mesi dalla costituzione della Commissione Urbanistica, i consiglieri lamentano il mancato progresso sui progetti criticamente necessari per la sicurezza degli abitanti.

Particolare attenzione è rivolta al cronoprogramma per il Viadotto Alcherio, considerato imprescindibile per la messa in sicurezza della struttura. Inoltre, si interrogano sulle motivazioni che hanno escluso la pulizia e la tinteggiatura del sottopasso di via Kennedy, definendone lo stato poco decoroso.

Riguardo al marciapiede per Prada, i consiglieri chiedono spiegazioni sulla sua attuale situazione, dato che il progetto era stato già approvato e finanziato in passato. Infine, sollevano domande sul nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT), chiedendo chiarimenti sulle tempistiche per la sua realizzazione e sull’operato della Consulta Territorio e Ambiente, inattiva da un anno. La richiesta di una risposta scritta secondo le modalità comunali chiude l’interrogazione, aspettando un riscontro ufficiale dall’Amministrazione.