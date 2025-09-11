Interrogazione per la difesa degli animali in Italia

Il tema della difesa degli animali è al centro di un’interrogazione rivolta al ministro Santanché. L’intervista con Andrea De Bertoldi, deputato della Lega – Salvini Premier, è stata condotta da Lanfranco Palazzolo.

Durante l’intervista, registrata l’11 settembre 2025, De Bertoldi ha discusso le politiche e le misure da adottare per garantire una maggiore protezione degli animali. Ha sottolineato l’importanza di una legge che tuteli gli animali, evidenziando che una corretta legislazione è fondamentale per prevenire maltrattamenti e abusi.

La registrazione dura 7 minuti e offre approfondimenti sulle attuali sfide e opportunità nel campo della protezione animale. È possibile ascoltare anche una versione audio dell’intervista.