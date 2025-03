Interrogativi sul Papà Vincenzo Loffredo

Il pigiama insanguinato di Giulia Loffredo, una bambina di nove mesi morta ad Acerra, è stato rinvenuto in un sacchetto della spazzatura, sollevando ulteriori interrogativi sulla dinamica del tragico evento. Il padre, Vincenzo Loffredo, aveva inizialmente sostenuto che la figlia fosse stata aggredita da un randagio, per poi cambiare versione affermando che è stata attaccata dal pitbull di famiglia. Durante le indagini, si è scoperto che la bambina era stata portata in ospedale con indumenti diversi da quelli rinvenuti nel sacchetto, il che fa ipotizzare un possibile tentativo di nascondere le evidenti macchie di sangue.

Vincenzo Loffredo, risultato positivo all’hashish al momento dell’incidente, è indagato per omicidio colposo per non aver vigilato adeguatamente sul cane. Il suo avvocato ha affermato di non essere a conoscenza del ritrovamento del pigiama e ha sottolineato che nel verbale di sequestro della polizia non è presente questo elemento. Si sospetta anche che alcuni parenti abbiano ripulito l’appartamento familiare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine per non far vedere il sangue alla madre della bimba. Gli inquirenti attendono diverse perizie, in particolare l’autopsia, per determinare la causa della morte e se la frattura del collo possa essere attribuita all’attacco del pitbull.

Inoltre, si stanno esaminando le attività del cellulare di Loffredo e le feci dei cani potrebbero fornire ulteriori indizi, per chiarire se l’aggressione sia realmente avvenuta come dichiarato.