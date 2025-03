Interrogativi su Gazzelle e Guerre Puniche

Un cambiamento significativo nell’accesso alla Facoltà di Medicina in Italia è stato approvato dal Parlamento, con l’abolizione del tradizionale test d’ingresso a partire da settembre 2025. Questa riforma riguarda anche le facoltà di Odontoiatria e Veterinaria e introduce un semestre aperto, dove gli studenti sosterranno esami al termine, che determineranno chi potrà continuare il proprio percorso. La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha dichiarato che il numero chiuso è superato e si prevede di avere 30 mila studenti in più nei prossimi anni.

L’intervista a Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, evidenzia la necessità di investimenti nell’università per garantire il buon funzionamento del nuovo sistema selettivo. Bassetti ha sottolineato che le domande del precedente test erano spesso assurde e che il metodo di selezione aveva premiato chi poteva permettersi corsi di preparazione costosi. Ha espresso apprezzamento per la riforma, ma ha avvertito che è necessaria una preparazione adeguata per gestire il numero aumentato di studenti.

Il semestre aperto rappresenta un filtro importante e permetterà di orientare gli studenti verso altre facoltà in caso di esiti negativi, mentre il numero chiuso rimarrà, cambiando semplicemente la modalità d’accesso. Bassetti ha anche sottolineato che è essenziale evitare un approccio superficiale e garantire gli investimenti necessari per l’insegnamento e la gestione di un numero maggiore di studenti. La riforma, anche se innovativa, porta con sé sfide significative da affrontare nei prossimi anni.