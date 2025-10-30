Interrail gratis: avventure in Europa per giovani italiani

Cosa succede quando un biglietto del treno si trasforma in un’opportunità per esplorare il mondo? Con il bando DiscoverEU, i giovani italiani di diciotto anni hanno la possibilità di viaggiare gratuitamente con il treno Interrail, aprendo le porte a nuove culture e esperienze.

Dal 30 ottobre al 13 novembre, chi è nato nel 2007 potrà candidarsi per ricevere un pass ferroviario attraverso questa iniziativa europea, che offre migliaia di pass per viaggiare in 33 Paesi. Più di 4.800 pass saranno riservati ai giovani italiani, permettendo loro di partire tra marzo e settembre e viaggiare per un massimo di 30 giorni.

La selezione include un quiz a risposta multipla e i vincitori riceveranno anche la European Youth Card, che offre sconti su musei, eventi e alloggi. DiscoverEU non solo favorisce la mobilità, ma rappresenta anche un modo di vivere l’educazione non formale, incoraggiando la cittadinanza attiva e il senso di appartenenza europea.

Il pass Interrail, evoluzione di un progetto nato anni fa, si è trasformato in un formato digitale grazie all’app Rail Planner, semplificando la pianificazione dei viaggi. Oggi, il treno si afferma come mezzo di trasporto sostenibile, contribuendo a un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Per molti diciottenni, l’Interrail gratis segna il primo viaggio da soli e offre un’importante opportunità di crescita personale, insegnando a pianificare, adattarsi e affrontare imprevisti. Ogni incontro durante il viaggio è un’opportunità di scambio e amicizia, rendendo l’esperienza umanamente arricchente.

Andare in viaggio è più di un’opportunità: è un invito a muoversi e a scoprire. Per chi ha 18 anni e desidera un’esperienza indimenticabile, questo è il momento giusto per candidarsi.