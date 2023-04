Interpump, soci approvano bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

– L’assemblea degli azionisti di Interpump, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nella produzione di pompe ad acqua e nel settore oleodinamico, ha approvato il bilancio 2022 e deliberato di destinare agli azionisti un dividendo pari a 0,30 euro per azione 0,28 euro nell’esercizio precedente al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo andrà in pagamento il prossimo 24 maggio 2023, con data stacco della cedola n° 30 in data 22 maggio 2023 record date 23 maggio 2023.

È stato nominato un consiglio di amministrazione composto da dieci componenti, che rimarranno in carica fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025. I nuovi consiglieri sono: tratti dalla lista Lista n. 1 presentata da Gruppo IPG Holding che ha ottenuto il 55,4325% dei voti a favore: Antonia Di Bella, Fabio Marasi, Marcello Margotto, Federica Menichetti, Fulvio Montipò, Roberta Pierantoni, Rita Rolli, Anna Chiara Svelto e Giovanni Tamburi; tratto dalla lista Lista n. 2 presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e investitori istituzionali10, che ha ottenuto il 42,4361% dei voti a favore: Nicolò Dubini.

Fulvio Montipò è stato nominato presidente con deleghe. “I risultati del 2022 – con un fatturato che ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro e la conferma dell’eccellenza assoluta delle performances generali – rappresentano il migliore benvenuto al nuovo consiglio di amministrazione che opererà nel segno della continuità dei valori e di strategia”, ha commentato.