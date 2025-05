Interpretare i Versi di Cani e Gatti con l’AI

Il settore dell’intelligenza artificiale è in rapida evoluzione, con la Cina che si sta facendo notare attraverso investimenti significativi. Baidu, leader del mercato cinese con il suo motore di ricerca, ha recentemente depositato un brevetto presso la China National Intellectual Property Administration per un sistema AI volto a tradurre i vocalizzi degli animali domestici in linguaggio umano.

Secondo il brevetto, Baidu ha sviluppato un metodo per raccogliere dati vocali, comportamentali e fisiologici degli animali. Questi dati vengono analizzati da un modello di intelligenza artificiale proprietario, capace di identificare lo stato emotivo dell’animale e convertirlo in significati comprensibili per gli esseri umani. Questo progetto si colloca in un contesto internazionale dove si sta esplorando la comunicazione animale tramite l’IA, affiancandosi a iniziative come il CETI (Cetacean Translation Initiative), il DolphinGemma di Google e l’Earth Species Project.

Il progetto di Baidu è attualmente nella fase di ricerca, con risultati preliminari considerati promettenti. L’azienda ha ribadito il suo impegno per migliorare la comunicazione e la comprensione tra animali domestici e proprietari. Le reazioni su Weibo, il social network cinese, mostrano un mix di entusiasmo e scetticismo, con molti proprietari di animali che sperano di comprendere meglio i loro bisogni.

Sebbene il progetto sia ancora in fase di sviluppo, potrebbe avere implicazioni significative nel campo veterinario e scientifico, aiutando a soddisfare le esigenze dei nostri animali.

Fonte: tecnologia.libero.it