INTERPOL: Ristampa del Ventesimo Anniversario di ‘ANTICS’

Gli Interpol celebrano il ventesimo anniversario del loro secondo album, “Antics”, pubblicato il 27 settembre 2004. Per commemorare questa occasione, la band e Matador Records hanno reso disponibile una nuova ristampa digitale, che include il disco originale, una nuova b-side intitolata “Direction” (disponibile solo in formato digitale) e una registrazione della leggendaria performance della band al Palacio de los Deportes di Città del Messico nel 2005, mai vista né ascoltata prima d’ora.

“Antics” ha giocato un ruolo cruciale nell’affermare gli Interpol come una delle band più influenti della loro generazione. L’album è caratterizzato da paesaggi sonori oscuri e atmosferici, abbinati alla voce distintiva del frontman Paul Banks, e ha dato vita a brani iconici come “Slow Hands”, “Evil” e “C’mere”. Questo lavoro continua a risuonare tra i fan di tutto il mondo, consolidandosi come un classico moderno.

Per l’anniversario, “The Antics: 20th Anniversary Edition” sarà disponibile in tre formati fisici. Sarà possibile ordinare un cofanetto 3xLP che include l’album, un libro fotografico di 30 pagine e il concerto completo al Palacio de los Deportes. I preordini per il cofanetto sono aperti fino al 14 novembre e la consegna è prevista per l’inizio del 2025. Inoltre, uscirà una ristampa in vinile rosso in edizione limitata, disponibile nei negozi di dischi a partire dal 25 ottobre, e un’edizione speciale LP tricolore (rosso, bianco, verde) riservata al Messico.

Il video completo della performance al Palacio de los Deportes sarà disponibile in streaming venerdì, con la possibilità di ascoltare in anteprima l’esecuzione di “Slow Hands”.

Infine, nella prossima stagione autunnale, la band sarà in tour per eseguire “Antics” nella sua interezza. Le date previste includono concerti negli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda e Unione Europea, con importanti tappe come Wolverhampton, Manchester, Glasgow e Londra, tra il 1 e l’8 novembre 2024.

La tracklist dell’edizione del ventesimo anniversario include i brani originali e la nuova b-side, mentre la registrazione del concerto del 2005 ripropone alcuni dei brani più amati del gruppo. Gli Interpol continuano a lasciare un’impronta duratura nel panorama musicale contemporaneo, rendendo l’anniversario di “Antics” un evento da non perdere.