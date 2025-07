Interpellanza su cimiteri: l’opposizione chiede chiarezza

Il gruppo di opposizione “Insieme per Orero” ha sollevato questioni importanti riguardo la gestione dei cimiteri di Orero e Soglio. I consiglieri Carlo Guainazzo, Daniela Cuneo e Debora Benghi hanno presentato un’interpellanza per ottenere informazioni sugli interventi previsti dall’amministrazione comunale per queste strutture e richiedono dettagli su tempistiche e costi.

In aggiunta all’interpellanza sui cimiteri, il gruppo ha anche proposto una mozione contro il possibile accorpamento dell’ASL 4. In un altro atto, gli stessi consiglieri hanno richiesto al sindaco una relazione approfondita riguardo alla recente Conferenza dei Sindaci. Queste iniziative mirano a garantire maggiore trasparenza e attenzione da parte delle autorità locali su questioni che interessano direttamente i cittadini.