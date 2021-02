ROMA – Il 9 febbraio è il Safer Internet Day, una giornata internazionale istituita nel 2004 dalla Commissione europea e celebrata in 170 Paesi in tutto il mondo sotto il motto di “Together for a better internet”, insieme per una Rete migliore. E anche in Italia sono decine le iniziative a livello locale e nazionale, dalle scuole alle istituzioni, tra webinar, laboratori digitali, dirette con gli esperti e il racconto in rete con gli hashtag #SID2021 e #SIC Italia.

Al centro della giornata la dipendenza dei più giovani a smartphone, pc, social e piattaforme, la tutela dei minori, il cyberbullismo, l’educazione all’uso positivo di internet e delle sue potenzialità. Temi sentiti ancor di più quest’anno, 12 mesi dopo la scoperta del coronavirus e il cambio radicale che ci ha imposto nelle relazioni e nella quotidianità.

Un’attenzione giunta anche da Papa Francesco che, ricevendo il Corpo diplomatico accredito presso la Santa Sede, ha sottolineato come in quest’anno di pandemia stiamo assistendo a una “catastrofe educativa” in cui “l’aumento della didattica a distanza ha comportato pure una maggiore dipendenza dei bambini e degli adolescenti da internet e in genere da forme di comunicazione virtuali”.

Mentre il Moige (movimento italiano genitori) ha presentato una ricerca condotta dall’istituto Piepoli – “Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunita’ del web” – sul bullismo dentro e fuori le scuole secondo la quale, su un campione di circa 1200 minori, sei bambini su dieci hanno assistito ad episodi di prepotenza, e quasi uno su due a episodi di cyberbullismo. La metà dei ragazzi che assiste a casi di bullismo non sa come comportarsi o fa finta di niente (56%). Tra i principali episodi dominano gli scherzi telefonici, i messaggi di minacce, gli insulti, ma non mancano foto o video. I ragazzi, davanti a questi atti, si sentono arrabbiati (37%), soli (25%), isolati (23%). Uno stato d’animo che quasi uno su due (48%) condivide con i genitori, ed uno su quattro con amici, ma solo il 14% con i docenti.

Telefono azzurro per la tutela dei minori online

Già l’8 e poi ancora il 9 febbraio Telefono Azzurro organizza una rassegna di incontri virtuali per promuovere iniziative a favore della tutela dei minori online: due giorni di incontri con esperti, accademici, rappresentanti della società civile, istituzioni nazionali e internazionali, scuole e grandi aziende tecnologiche. La rassegna sarà visibile sulla pagine Facebook e sul sito di Telefono Azzurro e rilanciata da una serie di importanti media partner tra i quali Rai, Sky, Ansa, Repubblica, Avvenire e Vita.

“La situazione è grave e bisogna intervenire subito. L’utilizzo crescente della tecnologia, cui la pandemia ha costretto i minori in questi mesi, ha purtroppo contribuito a una forte crescita degli abusi online e in generali di pericoli digitali” afferma il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.

Il Consiglio d’Europa ha infatti stimato che negli ultimi anni il numero di segnalazioni di abusi sessuali online a danno di minori è aumentato esponenzialmente (da 23.000 casi nel 2010 a più di 725.000 nel 2019) e i rapporti indicano che l’Ue è diventata il più grande ospite di materiale di abuso sessuale infantile nel mondo (da più della metà nel 2016 a più di due terzi nel 2019). Un aumento altrettanto drammatico si è verificato a livello globale: da un milione di segnalazioni per abusi sessuali online nel 2010 a quasi 17 milioni nel 2019, che includevano quasi 70 milioni di immagini e video.

E ancora, i dati della linea telefonica 1.96.96 attiva 7 giorni su 7 dimostrano che il 30,5% degli utenti che riporta problematiche relative all’area Internet riferisce anche sofferenze legate all’area della salute mentale: in particolare tali utenti riferiscono di aver provato atti autolesivi (13%), tentativi di suicidio (5%) e di ideazione suicidaria (13%). In breve, nel 31% dei casi, criticità legate all’online corrispondono a gravi malesseri con sfoghi aggressivi. Inoltre, dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020, il 114 ha gestito 121 casi relativi a problematiche connesse al digitale.

#CuoriConnessi, il grande evento digitale contro il cyberbullismo

Duecentomila studenti da 3 mila scuole di tutta Italia sono attesi, online, alla diretta streaming di #Cuoriconnessi organizzato da Unieuro e Polizia di Stato e dedicato alla lotta contro il cyberbullismo. All’evento, moderato dal giornalista Luca Pagliari, interverranno il Capo della Polizia Direttore Franco Gabrielli, il Capo Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur Giovanna Boda, l’Amministratore Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni Nunzia Ciardi.

Secondo quanto emerge dalla ricerca realizzata da Skuola.net, università di Firenze e università Sapienza di Roma, 6 adolescenti su 10 dichiarano di passare più di 5 ore al giorno onlilne; solo 12 mesi fa erano 3 su 10. E uno su 5 si dichiara “sempre connesso”. Non un male in sé, l’uso di internet, purché se ne conoscano e gestiscano tempi e rischi.

“Lo sviluppo tecnologico corre veloce e la pandemia ha addirittura accelerato tale processo. Per questo dobbiamo tenere il passo e assimilare in fretta gli aspetti positivi che ci offre l’universo online trasformandoli in opportunità di studio, di lavoro e di conoscenza dell’altro, imparando allo stesso tempo a riconoscerne le insidie. Informare e sensibilizzare i ragazzi ad un utilizzo più consapevole e corretto della tecnologia, contrastare ogni forma di distorsione della rete è il nostro impegno nel contribuire a divulgare quei valori su cui deve basarsi una società moderna e soprattutto civile” sottolinea Nicosanti.

Mentre, dal punto di vista investigativo e preventivo, spiega Ciardi, “il cybercrime è in continua evoluzione e l’attività della Polizia Postale non conosce sosta affrontando casi di sexting, grooming, body shaming e cyberbullismo, solo per citare alcuni fenomeni: in quanto Polizia di Stato, riteniamo importante ribadire il nostro massimo impegno nel tutelare le vittime di situazioni complesse e talora drammatiche. Spesso le vittime di cyberbullismo vivono situazioni di profonda solitudine e possono quindi tardare nel rivolgersi alle autorità competenti. Desideriamo esortarle affinché lo facciano con tempestività, evitando pericolose complicazioni e spezzando il proprio isolamento attraverso il supporto qualificato delle istituzioni”.