Il problema della sicurezza nelle chat è sentito dai ragazzi italiani, che iniziano a frequentare i social molto presto: quasi il 40% apre il primo profilo prima dei 12 anni e oltre l’80% prima dei 14. A oltre il 60% è capitato di imbattersi in profili falsi, avendo avuto però la capacità di saperli riconoscere. Se oltre il 65% considera dunque fondamentale informarsi e l’85% è cosciente della serietà del fenomeno, sono in particolare le ragazze le più preparate sul tema (62%), contro il 43% dei maschi, e anche le più sensibili, ritenendo importante sapere con chi si chatta realmente: il 73%, infatti, dà un voto massimo a questo aspetto, rispetto al 50% dei maschi. E’ quanto emerso da una ricerca condotta da Kaspersky sul catfishing, l’attività ingannevole sui social network che prevede la creazione di profili falsi per raggirare altri utenti, condotta insieme al Giffoni Innovation Hub.

