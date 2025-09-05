Internazionalizzazione: opportunità o illusione per l’Italia?

L’Allianz MiCo di Milano si prepara ad ospitare l’evento Go International, un’importante iniziativa che coinvolgerà oltre 100 aziende attraverso 40 workshop dedicati a mercati strategici come l’Africa e l’America Latina. Sebbene l’internazionalizzazione venga spesso considerata una panacea per le difficoltà dell’export italiano, è opportuno mettere in discussione l’efficacia di tali eventi.

Molti imprenditori sperano che la partecipazione a fiere e workshop possa risolvere i loro problemi di competitività e accesso ai mercati esteri. Tuttavia, non si può dimenticare che l’internazionalizzazione è un processo complesso. Le aziende italiane, rinomate per la loro qualità, affrontano difficoltà nel comprendere le specificità e le esigenze dei mercati esteri. Le statistiche indicano che solo una piccola percentuale di aziende riesce a mantenere una presenza significativa all’estero per un lungo periodo, evidenziando le sfide dietro le promesse di opportunità.

Eventi come Go International possono trasformarsi in mere vetrine che offrono una competizione superficiale. Sebbene i workshop possano fornire informazioni utili, senza una strategia chiara e una valutazione dei rischi, il rischio di insuccesso rimane alto. Non esiste una soluzione standard per l’internazionalizzazione; ogni azienda deve affrontare le proprie peculiarità.

In definitiva, l’evento può sembrare una grande opportunità, ma le aziende devono adottare un approccio strategico e critico nei confronti dei mercati esteri. È essenziale riflettere sull’internazionalizzazione come un obiettivo praticabile e non come un mito irrealizzabile. Solo un percorso ben pianificato potrà garantire successo e competitività a livello globale.