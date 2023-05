Internazionali d'Italia 2023, sospesi i match di Sonego e Musetti

La pioggia rallenta il programma degli Internazionali Bnl d’Italia al Foro Italico. Sono state interrotte tre partite: sul Centrale quella tra Tsitsipas e Sonego con il greco in vantaggio per un set a zero, alla Grand Stand Arena Musetti conduce per 2-1 e servizio su Tiafoe nel terzo e decisivo set e al Pietrangeli con Zverev avanti un set a zero su Wolff. Per completare il programma di giornata nei tabelloni singolari mancherebbero poi anche le gare al femminile tra Swiatek e Vekic e tra Badosa e Muchova.