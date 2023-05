Internazionali d'Italia 2023, esordio vincente per Sinner

Esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali Bnl di tennis di Roma 2023. Al secondo turno al Foro Italico, l’italiano ha battuto per 6-1, 6-4 l’australiano Thanasi Kokkinakis in un’ora e diciassette minuti di gioco. È la terza volta che l’italiano supera il numero 104 del mondo.

“Esordio sufficiente, sono contento del livello di oggi”, le parole di Sinner a Sky Sport. “Non è stato facile, nel secondo set lui ha servito meglio. Io sono felice di come ho servito, ho avuto tempo per preparare il torneo. Ho un feeling speciale con Roma, spero di essere un esempio per i ragazzi. Sono contento di passare un po’ di tempo con loro. Questo pubblico lo vedo solo una volta all’anno, andare avanti a Roma è sempre un mio obiettivo. Match dopo match cerco sempre di essere pronto”.