Dopo l’imprimatur di Vincenzo Spadafora a mille spettatori per semifinali e finali degli Internazionali di tennis, il presidente della Federtennis Angelo Binaghi lancia una sorta di click day per chi aveva acquistato il biglietto. “Ora bisogna correre: avevamo venduto circa seimila biglietti per ogni sessione di domenica e lunedì e ne faremo entrare mille per ognuna delle tre sessioni. La selezione avverrà temporalmente. Si parte alle 15 di oggi, i primi 1000 che confermano la presenza via mail entreranno. Per gli abbonati stessa cosa: troveremo un meccanismo per scorporare dal valore dell’abbonamento il prezzo del biglietto”. Lo scrive lo stesso Binaghi sul sito della Fit.

Fonte