International Key Account Sales Manager

La persona selezionata sarà responsabile di:
- Scouting di clienti chiave
- Acquisizione di nuovi clienti
- Gestione delle relazioni con i clienti esistenti a livello globale
Requisiti:
- Esperienza nel ruolo
- Ottime capacità di negoziazione
- Conoscenza delle lingue straniere
- Orientamento ai risultati
Benefit:
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
- Formazione continua
Se sei appassionato di vendite e desideri far parte di una realtà innovativa, candidati ora!
