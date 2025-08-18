32 C
Roma
lunedì – 18 Agosto 2025
Lavoro

International Key Account Sales Manager

Da StraNotizie
Offerte di Lavoro

PreGel S.p.A., leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un\una International Key Account.

La persona selezionata sarà responsabile di:

  • Scouting di clienti chiave
  • Acquisizione di nuovi clienti
  • Gestione delle relazioni con i clienti esistenti a livello globale

Requisiti:

  • Esperienza nel ruolo
  • Ottime capacità di negoziazione
  • Conoscenza delle lingue straniere
  • Orientamento ai risultati

Benefit:

  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico
  • Formazione continua

Se sei appassionato di vendite e desideri far parte di una realtà innovativa, candidati ora!


📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

💼 Altre Offerte di Lavoro

International Key Account Sales Manager

PreGel cerca un International Key Account per gestire clienti globali; requisito chiave: esperienza in vendite internazionali. Beneficio: crescita professionale in un'azienda leader.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager in aizoOn coordina progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: crescita professionale in un contesto internazionale.

Tecnico di Stampanti Multifunzione – Milano

Tecnico esperto in riparazione di stampanti multifunzione, con competenza in diagnostica. Beneficio: supporto a un'azienda leader nel settore.

Progettista Tecnico – Arluno

Progettista Tecnico per impianti gas medicali, con esperienza in progettazione; offre la possibilità di contribuire a innovazioni nel settore ospedaliero.

ICT Project Manager – Torino

ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi. Beneficio: crescita professionale in un contesto globale.

Articolo precedente
Adobe Creative Cloud Standard 1 Anno | Download PC/Mac
Articolo successivo
Lamine Yamal e le sue sfide per il Pallone d’Oro in Spagna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.