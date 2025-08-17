24.7 C
Lavoro

International Key Account Sales Manager – Bologna

PreGel S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/una International Key Account.

La persona selezionata sarà responsabile di:

  • Scouting e acquisizione di clienti chiave
  • Gestione dei clienti in tutto il mondo
  • Sviluppo di strategie commerciali

Requisiti:

  • Esperienza nel settore alimentare
  • Competenze relazionali e di negoziazione
  • Lingue: inglese fluente, altre lingue sono un plus
  • Disponibilità a viaggiare

Benefit:

  • Retribuzione competitiva
  • Opportunità di crescita professionale
  • Ambiente di lavoro dinamico

Se sei interessato/a, invia la tua candidatura!


