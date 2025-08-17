International Key Account Sales Manager – Bologna

La persona selezionata sarà responsabile di:
- Scouting e acquisizione di clienti chiave
- Gestione dei clienti in tutto il mondo
- Sviluppo di strategie commerciali
Requisiti:
- Esperienza nel settore alimentare
- Competenze relazionali e di negoziazione
- Lingue: inglese fluente, altre lingue sono un plus
- Disponibilità a viaggiare
Benefit:
- Retribuzione competitiva
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
Se sei interessato/a, invia la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
International Key Account per scoprire e gestire clienti chiave globali; requisito: esperienza nel settore food & beverage; beneficio: crescita professionale internazionale.
Tecnico per riparazione stampanti multifunzione, esperienza in assistenza necessaria; offre stabilità e crescita professionale.
ICT Project Manager in aizoOn gestisce progetti innovativi nel settore automotive; fondamentale esperienza in gestione team e metodologie Agile. Beneficio: crescita professionale in un contesto globale.
ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive; requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi; beneficio: sviluppo di soluzioni all'avanguardia.
ICT Project Manager per gestire progetti innovativi nel settore automotive. Requisito chiave: esperienza in gestione progetti complessi. Beneficio: crescita professionale in un contesto multinazionale.