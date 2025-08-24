International Key Account Sales Manager – Bologna

26.7 C
PreGel S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di ingredienti per Gelateria, Pasticceria e Caffetteria, è alla ricerca di un/una International Key Account.

La persona selezionata sarà responsabile di:

  • Scouting di nuovi clienti chiave
  • Acquisizione di clienti a livello globale
  • Gestione dei rapporti con i clienti esistenti

Requisiti:

  • Esperienza nel settore food & beverage
  • Ottima conoscenza delle lingue straniere
  • Capacità di negoziazione e gestione delle relazioni

Benefit:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Opportunità di viaggiare a livello internazionale

Se sei interessato/a a far parte di una realtà dinamica e innovativa, inviaci il tuo curriculum!


